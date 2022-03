Fiorentina, Venuti: "Lacrime per l'autogol contro la Juve? Gesto d'amore"

FIRENZE - Lorenzo Venuti , difensore della Fiorentina , è stato protagonista dello sfortunato autogol che ha regalato il successo alla Juve al 92' nella gara di andata della semifinale di Coppa Italia disputata fra i viola e i bianconeri e terminata 1-0 per la squadra di Allegri: "La qualificazione per la finale di Coppa Italia è aperta più che mai perchè è vero che ieri abbiamo perso ma lo abbiamo fatto su un'autorete al 92'. La partita l'abbiamo fatta per 90' noi, saremmo dovuti essere arrabbiati per una cattiva prestazione ma abbiamo giocato bene e se continuiamo così di partite ne perderemo poche", ha detto ai microfoni del 'Tg Rai Toscana'.

"Il mio pianto è scaturito dall'amore, perchè tengo tanto alla Fiorentina", ha aggiunto Venuti parlando della sua reazione. "Tante volte preferisco togliere a me per darlo alla squadra visto che ci tengo più di ogni altra cosa. Perdere una partita, così come è avvenuto ieri, mi fa tanto male. Le mie sono lacrime che da un certo punto di vista fanno anche bene perchè fanno capire che ci sono ancora persone tanto legate e tanto affezionate a una maglia e che darebbero tutto per la squadra. Ho avuto tanto sostegno, evidentemente in quel momento in tanti si sono immedesimati, hanno vissuto la mia delusione e il mio dispiacere e questo non puo' che farmi piacere e rendermi orgoglioso di essere fiorentino, di poter portare in alto il nome di questa città e di questo popolo", ha concluso il difensore della Fiorentina.