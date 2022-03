Vlahovic e Bonucci ricordano Astori: i messaggi della Juve sui social

Anche i giocatori bianconeri si sono stretti in un abbraccio virtuale per il Capitano per sempre della Fiorentina, scomparso il 4 marzo di quattro anni fa

04 . 03 . 2022

Fiorentina Tutte le notizie sulla squadra A quattro anni dalla scomparsa, il mondo del calcio ricorda Davide Astori. La Serie A rende omaggio al Capitano per sempre della Fiorentina, scomparso il 4 marzo 2018 a Udine. A partire dal Museo della Nazionale a Coverciano: "La nostra dedica è per Davide Astori, che avremmo voluto qui con noi", aveva detto Giorgio Chiellini all'indomani della vittoria degli azzurri all'Europeo. Il ricordo si tiene, in particolare, con una sosta alla maglia azzurra numero 13 che Astori indossò il 15 novembre 2016 contro la Germania e una nella sala Euro 2020. Anche sui social si moltiplicano gli omaggi, da Dusan Vlahovic fino a Leonardo Bonucci e Claudio Marchisio. Guarda la gallery Da Bonucci a Vlahovic: la Juve e la Serie A ricordano Astori Astori, il ricordo della Serie A: da Chiellini a Marchisio Molto amato da amici e colleghi, Astori è stato ricordato anche dai giocatori della Juventus. "Ciao amico mio - ha scritto Bonucci in una storia social allegando anche un grande cuore rosso - Nei miei pensieri sei sempre così, sorridente". Nella foto condivisa appare anche Andrea Barzagli. Più stringato il post di Dusan Vlahovic, che ha voluto ricordare il difensore con la maglia viola addosso e il simbolo dell'infinito. "Ciao Davide, ci manchi", hanno scritto invece Giorgio Chiellini e Claudio Marchisio. A partire dalle sue ex squadre - Fiorentina, Roma e Cagliari tra le altre - tutta la Serie A ha voluto omaggiare Astori. "DA13", la semplice didascalia scelta dal club viola. "Quattro anni senza te. DA13 per sempre", ha scritto la società sarda, mentre i giallorossi hanno allegato un grande cuore rosso. "Sono passati quattro anni dalla tua scomparsa... ciao Davide", il pensiero del Milan. Da non perdere Tutto sulla Juve Hall of Fame del calcio italiano Tutte le news di Fiorentina

