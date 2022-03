Joe Barone: "La Fiorentina non è in vendita"

FIRENZE - "La Fiorentina non è in vendita''. Lo ha detto Joe Barone a margine della visita dei sindaci della città metropolitana e di varie istituzioni regionali e nazionali al cantiere del Viola Park, il futuro centro sportivo dei viola a Bagno a Ripoli. ''La nostra proprietà non vuole cedere il club, quelle che stanno circolando sono solo voci da bar - ha ribadito il direttore generale - Noi siamo qui per dare e questi sono fatti, siamo tutti concentratissimi su tutto ciò che riguarda la Fiorentina e coinvolge la città e la tifoseria''. Barone ha anche voluto rassicurare sulle condizioni del presidente Rocco Commisso tornato negli Stati Uniti prima delle festività natalizie per problemi di salute: ''Chiama ogni giorno per sapere come procedono le cose e ne approfitto per dire che lui sta bene, le sue condizioni sono migliorate e al momento opportuno tornerà a Firenze per stare vicino alla squadra e seguire da vicino i lavori del Viola Park".