Fiorentina, Italiano: "Prestazioni ok, ma ora servono i 3 punti"

FIRENZE - "L'obiettivo resta quello di inizio stagione: siamo lì in classifica perché abbiamo dimostrato di essere bravi. E vogliamo restare lì ma non dobbiamo essere ossessionati dal timore di non fare risultato o sbagliare qualche appuntamento. Bisogna giocare queste 11 partite cercando di proporre quello che facciamo durante la settimana, spensierati, e convinti della nostra forza, per tutelare quanto fatto di buono finora". Lo ha dichiarato il tecnico della Fiorentina , Vincenzo Italiano , in vista della gara con il Bologna : "Entreremo in campo per cercare di vincere. Mi auguro, al termine, di commentare un risultato positivo e una prestazione all'altezza. Senza giocare bene, le gare non si vincono: noi dobbiamo preoccuparci di questo. L'ossessione deve essere quella di proporre quando abbiamo la palla, di non concedere quando non ce l'abbiamo, di creare e produrre tanto. Alla fine faremo i conti e vedremo dove saremo stati bravi ad arrivare. Per il momento l'unica ossessione è quella di fare la prestazione e giocare da Fiorentina perchè lo abbiamo dimostrato".

Bologna temibile

Il tecnico vuole una squadra "concentrata, aggressiva e concreta. Queste - prosegue Italiano - devono essere le qualità e le caratteristiche che una squadra come la nostra deve avere in preciso moment: arriviamo da partite dove non abbiamo raccolto. Ma per come ci siamo allenati sono convinto che questo lo metteremo in campo. La preparazione è stata ottima ma domani quando fischia l'arbitro può succedere tutto. Una squadra è forte quando riesce ad indirizzare una partita e noi domani proveremo a farlo. Questa gara somiglia un po' a quella d'andata dove dovevamo cercare di dare continuità e tornare alla vittoria. Reagimmo bene, facendo una grande partita e vincendo meritatamente. Anche stavolta bisogna tornare a vincere, sono 3 partite che non lo facciamo: dobbiamo dare un segnale anche a noi stessi. Il Bologna? Una squadra che ha sempre qualcosa da tirar fuori. Dà noia a molti, ha battuto 3-0 il Sassuolo e poi in un momento in cui è in difficoltà batte lo Spezia. Sono temibli, hanno qualità in avanti, possono far gol in ogni maniera. Arnautovic è un campione, quindi come in ogni partita massima attenzione, con una differenza, che non vinciamo da tre partite e domani dobbiamo approcciare bene: giocando in casa dobbiamo anche sfruttare il sostegno del nostro pubblico".

Il nuovo Franchi

"Penso che il progetto migliorerà lo stadio. In questo momento c'è una cosa straordinaria, che quando tutto lo stadio inizia a far sentire il proprio calore, anche se le curve sono distanti, ti dà una carica e una spinta incredibile. Penso che sia un bel progetto, spettatori più vicini al campo. Ritengo che già adesso lo stadio incuta timore, figuriamoci in quel modo, e penso anche che possa essere qualcosa di importante per la città di Firenze e per tutto quello a cui un tifoso può aspirare per la propria squadra".