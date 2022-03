Fiorentina, Italiano dopo il Bologna: "Tre punti molto importanti"

FIRENZE - Al termine della sfida casalinga vinta di misura (1-0) contro il Bologna, Vincenzo Italiano tecnico della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Dazn. Di seguito le sue parole: "Venivamo da ottime prestazioni senza aver raccolto nulla, quindi questi tre punti per noi sono importanti e ci servivano. Non è stata una grandissima partita da un punto di vista della qualità, ma vincerla in questo modo fa bene. Dobbiamo continuare a spingere, alla fine la prestazione è stata quella che ci aspettavamo. Torreira? Ha tempismo, sa leggere bene le situazioni e ha libertà di andare a riempire l'area. Ha queste caratteristiche e mettiamo una pezza sul fatto che gli esterni in questo momento non riescano a incidere".