Torreira: "Fiorentina, grazie per la fiducia: qui sono felice"

FIRENZE - La Fiorentina riprenderà ad allenarsi in vista della sfida con l'Inter martedì, dopo il giorno di riposo concesso da Vincenzo Italiano. Lucas Torreria ha approfittato della giornata di libertà per dichiarare una volta di più la sua felicità per aver accettato l'offerta viola la scorsa estate: "I miei procuratori - ha spiegato a radio Sport 890 il centrocampista uruguayano - si sono incontrati la settimana scorsa con la società. Sono molto contento di essere alla Fiorentina perché sento tanta fiducia. Ad oggi il mio cartellino appartiene all'Arsenal e devo fare alcune valutazioni, ma io sono felice qui. Il gol al Bologna? Non so come l'ho segnato, ma l'importante è che sia servito per regalare la vittoria alla squadra. Italiano mi chiede spesso di entrare di più in area".