FIRENZE - La Fiorentina domani affronta un test importante per il suo futuro al Meazza contro l'Inter. Vincenzo Italiano sarà però in emergenza a centrocampo. Oltre a Bonaventura, che non ha recuperato dalla botta al ginocchio subita domenica contro il Bologna, si è aggiunta anche quella di Amrabat che rimarrà in Toscana perchè influenzato.