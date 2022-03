Italiano: "Fiorentina fantastica per 70 minuti"

MILANO - Il vantaggio della Fiorentina in casa dell'Inter è durato solo cinque minuti, ma già nel primo tempo la squadra di Vincenzo Italiano poteva arrivare al gol: "I rimpianti - sottolinea infatti il tecnico viola ai microfoni di Dazn - sono soprattutto per le occasioni mancate nel primo tempo. Siamo riusciti a fare una buona partita, ma nei minuti finali siamo sempre noi che finiamo per soccombere, pur essendo riusciti a creare l’occasione mancata da Ikoné. Resto comunque soddisfatto della prestazione dei ragazzi: hanno mostrato ancora una volta grande coraggio e volontà di giocare". A sbloccare il match è stato Lucas Torreira, arrivato alla seconda marcatura consecutiva nella sfida coi nerazzurri costatagli un dente: "Non lo avevo notato - assicura Italiano - ma non mi sorprende: Torreira è un combattente, un uomo squadra che dà l’anima in campo. Sono contento per il suo gol: è un giocatore che ha tempismo e sa accompagnare la manovra offensiva. Visto che è un centrocampista gli vanno fatti i complimenti perché oltre a queste qualità abbina anche tanta corsa. Quando si riesce ad accompagnare tutti la fase offensiva c’è molta scelta per poter attaccare lo spazio: Torreira ha il tempismo del goleador, ma nel primo tempo Gonzalez e Saponara hanno avuto occasioni altrettanto importanti. Potevamo gestire meglio qualche possesso nella loro metà campo, mentre invece si sono venute a creare molte ripartenze che hanno tolto lucidità a tanti giocatori nel finale. La voglia di fare gol a volte non ti fa ragionare, ma per 70’ si è vista una grande Fiorentina. Il punto resta comunque meritato: sono felice di quello che abbiamo fatto vedere".