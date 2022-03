La Fiorentina ha presentato il nuovo logo

FIRENZE - Presentato oggi ll nuovo logo della Fiorentina: giglio rosso stilizzato per lo stemma, nuova forma che, spiega il club viola con una nota, "esalta la struttura spigolosa e inconfondibile che ha sempre contraddistinto i marchi del Club e ottimizza la resa negli ambienti digitali che oggi richiedono elevata visibilità in spazi sempre più ridotti, oltre che la massima semplificazione di colori, scritte e forme"."è presente una “V” viola, bold e dalla forma regolare: l’iconico colore viola, che ovunque nel mondo unisce chi ama Firenze e la Fiorentina, finalmente ha un ruolo da protagonista nel logo del Club, a simboleggiare l’unione di tutti “I Viola”, in campo e fuori dal campo, la vera forza della Fiorentina. La V dei “Viola” è anche l’elemento architettonico identitario più valorizzato all’interno del Viola Park che sarà il luogo in cui la nuova visual identity del Club troverà piena espressione". Un cambiamento nato per portare a Fiorentina "ad essere un brand globale, valorizzando al massimo la nostra chiara unicità, il nostro patrimonio di valori e di storia, intrinsecamente intrecciati a quelli di una delle più amate al mondo. Costruire un brand fortemente orientato al domani, capace di catturare il cuore dei suoi fan in tutto il mondo e animato dall’ambizione di essere d’ispirazione ad una comunità sempre più ampia e variegata, è la sfida a cui la Fiorentina si sta affacciando".