Fiorentina, Italiano: "Vlahovic? Lo guarderò e farò il tifo per lui"

FIRENZE - Vincenzo Italiano tecnico della Fiorentina, ha parla ai microfoni di Dazn dopo la vittoria casalinga contro l'Empoli: "Nell'ultimo periodo ci manca concretezza e arriviamo negli ultimi minuti con le partite vive, dove un minimo errore può costarci caro. Devo dire però, che abbiamo giocato bene anche oggi, alla fine penso che la vittoria sia meritata: la volevamo ed è importante per la nostra classifica. Mi auguro si possa lavorare in maniera più serena alla trasferta di Napoli. Avere tante occasioni in una singola partita è una cosa che cerchiamo. Ci manca concretezza e cinismo che in un certo momento del campionato ci possono stare. Ci sono partite in cui abbiamo vinto 3 o 4 a 0 senza tirare tante in porta. Invece oggi oltre 20 tiri e solo un gol. Ma i ragazzi mi sono piaciuti soprattutto con la superiorità numerica. Vediamo nelle ultime 9 partite cosa riusciremo a fare. Vlahovic? Stiamo parlando di un ragazzo del 2000 che deve crescere e migliorare ma è un fenomeno per la cultura del lavoro. Stasera lo guarderò e farò il tifo per lui".