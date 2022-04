Fiorentina, Italiano: "A Napoli abbiamo fatto una vera impresa"

NAPOLI - Al termine della vittoria in casa del Napoli, Vincenzo Italiano tecnico della Fiorentina, ha commentato il risultato ai microfoni di Dazn. Ecco le sue parole: "Abbiamo fatto una grande impresa. Sono davvero felice per quello che ho visto oggi in campo. Ci siamo confermati dopo San Siro, chiedevo coraggio e carattere, siamo riusciti a proporre tutto questo. Il timore di venire qui e uscire con le ossa rotte ci ha fatto stare sul pezzo e concentrati. Ovviamente poi la prestazione ti fa rimanere soddisfatto. Abbiamo ritrovato concretezza e quando sei così cinico le partite le puoi portare a casa. Europa? Mancano poche partite e penso che ce la meritiamo, anche perchè è dall'inizio del campionato che siamo stati sempre in quella zona. Cabral? Cabral è in grande crescita, soprattutto dal punto di vista fisico: sta facendo vedere le sue qualità. Ha disputato una gara positiva e sono soddisfatto".