Fiorentina, Italiano: "Battiamo il Venezia, poi testa alla Juve"

FIRENZE - Vincenzo Italiano , allenatore della Fiorentina , è intervenuto in conferenza stampa in vista della prossima gara con il Venezia : "A Napoli la Fiorentina mi è piaciuta tantissimo per carattere, qualità e coraggio mostrati contro una grande squadra in un ambiente difficile. La mia speranza è che da qui alla fine le squadra si esprima sempre così, con questa voglia e atteggiamento: sono certo che possiamo vincere ancora tante partite - ha dichiarato - Da qui alla fine incontreremo squadre che si giocano qualcosa, a partire dal Vnenezia. Quando ti giochi la salvezza vai su tutti i campi a combattere, quindi noi dobbiamo metterci la stessa determinazione del Venezia conla qualità che abbiamo, sfruttare l'entusiasmo del nostro pubblico e l'entusiasmo che ci portiamo dietro dalla gara di domenica scorsa".

Dopo il Venezia penseremo alla Juve

"Gli avversari si preparano sempre per metterti in difficoltà e batterti. Questo stimolo ti fa restare sul pezzo. Bisogna lavorare bene cercando di ottenere il massimo, essere sempre competitivi e mai adagiarsi. Nel finale di campionato arriveranno i primi caldi, siamo tutte le squadre con tante partite sulle gambe, arriverà la fatica quindi occorrerà giocare con grande intelligenza, gestire bene le forze. Bisogna fare con più testa tutto quello che abbiamo fatto: questo farà la differenza. Coppa Italia o campionato? Non c'è bisogno di scegliere, c'è solo da far bene nel ritorno di Coppa e continuare a macinare gioco e punti in campionato. Partiamo dalla gara contro il Venezia che per noi è importante, giochiamo in casa, dobbiamo sfruttare il fattore campo, e poi penseremo alla gara contro la Juve: ci prepareremo bene per ribaltare il risultato dell'andata ma è importantissima la gara di campionato per proseguire la serie positiva. pensiamo prima a quella".

Ce la mettiamo tutta per l'Europa

Circa 8.000 tifosi hanno seguito l'allenamento di ieri: "Ci siamo goduti l'affetto del popolo viola per quello che siamo riusciti a fare anche nell'ultima gara dove siamo stati davvero straordinari a compiere per me un'impresa. E' stata una giornata bellissima a cui tenevamo tanto. I tifosi mi hanno chiesto di portare la squadra in Europa, mi sono emozionato e questo mi fa essere ancora più concentrato attento e responsabilizzato nel rush finale, sarebbe una fantastica ciliegina per il lavoro che stiamo facendo: ce la metteremo tutta", ha concluso Italiano.