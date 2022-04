Fiorentina, Italiano: "Venezia? Niente turnover in vista della Juve"

FIRENZE - Il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, è intervenuto in conferenza stampa in vista della gara con il Venezia: "Nell'ultimo periodo abbiamo fatto un fiore: ora dobbiamo fare in modo che continui a profumare: dobbiamo cercare di non rovinare quanto di buono si è fatto. Siamo persone intelligenti, sappiamo cosa vuol dire essere a questi livelli: se abbassi la guardia prendi la batosta - ha dichiarato - Ai ragazzi ho detto che dipende tutto da noi, a partire da domani, perché giociamo in casa e non possiamo non sfruttare l'entusiamo per quanto di buono stiamo facendo. Non ci possiamo permettere di scendere molli in campo, di non percepire il pericolo, di non avere attenzione e di essere superficiali. Non puoi abbassare la guardia contro squadre che si giocano la vita o le brutte sorprese sono dietro l'angolo. Bisogna essere concentratissimi in questo finale: se sei capace di fare quanto fatto a Napoli devi battere il ferro finché è caldo e raccogliere vittorie importanti. Da qui alla fine affronteremo squadre in lotta per qualcosa, partiamo dal Venezia che si gioca la salvezza e sappiamo tutti cosa voglia dire: arrivare col coltello tra i denti, non mollare un centimetro e lottare su ogni pallone. Domani dobbiamo intanto pareggiare questo atteggiamento, poi giochiamo in casa e bisogna sfruttare l'entusiasmo di questo periodo positivo. In casa ultimamente siamo bravi a giovarci del fattore campo e mi auguro di vedere una Fiorentina simile a quella vista a San Siro contro l'Inter o quella del Maradona contro il Napoli perché è una squadra che soprattutto per quanto riguarda l'atteggiamento è una squadra vera. Quando giochiamo così siamo capaci di fare grandissime partite".