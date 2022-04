Fiorentina, Italiano: "Quarto posto? Ora c'è la Juve, poi ci penseremo"

FIRENZE- Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro il Venezia: "Nel primo tempo abbiamo giocato meglio rispetto al secondo tempo, abbiamo creato tanto ma non l'abbiamo chiusa. Abbiamo concesso poco al Venezia. Volevamo vincere, che a questo punto della stagione è l'unica cosa che conta. Sono tre punti importanti, temevo tantissimo questa partita. Abbiamo approcciato bene la gara, alla fine ci può stare la stanchezza.". Su Ikoné "L'ho visto bene, era entrato bene contro il Napoli, oggi l'ho schierato ancora perché è in fiducia e mi ha dato ottime risposte". Castrovilli. "Ha avuto una distorsione al ginocchio, speriamo non sia nulla di grave". Viola da quarto posto. "Ora ci aspetta la sfida di Coppa Italia con la Juve, poi vedremo. Stiamo facendo un gran bel campionato, lotteremo fino alla fine con le squadre che ci stanno davanti. Abbiamo da recuperare anche una gara, dobbiamo sfruttare tutto quello che ci capita".