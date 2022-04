Fiorentina, Piatek: "Italiano grande tecnico, siamo sulla buona strada"

Krzysztof Piatek si è raccontato all'interno del format esclusivo "1 vs 1", da giovedì 21 aprile su Dazn: "Sono molto contento di essere alla Fiorentina. Siamo una grande squadra e in questa stagione stiamo giocando molto bene. In questi primi mesi ho fatto sei gol in 10-11 partite, sono contento ma devo continuare". Il 26enne attaccante polacco, che in Italia aveva già giocato con Genoa e Milan, ha già un bel feeling con il tecnico Vincenzo Italiano: "È molto attivo e forte, è un grande allenatore con una grande idea di calcio. Un calcio offensivo con grande intensità e questo mi piace perchè voglio sempre migliorarmi come calciatore". La Fiorentina, eliminata in semifinale di Coppa Italia dalla Juventus, vogliono qualificarsi per l'Europa: "Siamo sulla buona strada ma dobbiamo guardare alle prossime partite. Per Firenze questa è un'occasione incredibile per andare in Europa, anche per noi, per la squadra. Siamo forti ma vediamo, le prossime partite dobbiamo giocarle bene".