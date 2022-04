Fiorentina, Castrovilli fermo 8-10 mesi: il report dell'operazione

FIRENZE - Stagione finita per Gaetano Castrovilli, centrocampista della Fiorentina, che si è gravemente infortunato al ginocchio durante l'ultima gara di campionato contro il Venezia (al suo posto è entrato al 77' Amrabat), vinta dai viola al Franchi grazie a un gol di Torreira. Un durissimo colpo per il numero 10 della formazione di italiano che ha riportato la lesione del legamento crociato anteriore, del legamento collaterale mediale. Castrovilli è stato operato, intervento riuscito con successo, e ora dovrà stare fermo per circa 8-10 mesi per riprendere l'attività.