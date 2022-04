Fiorentina, Castrovilli: "Operazione ok. Conto i giorni che mancano al rientro"

Gaetano Castrovilli, dopo l'infortunio rimediato durante il match tra Fiorentina e Venezia, nelle scorse ore si è sottoposto a un'operazione al ginocchio che lo terrà lontano dai campi per 8-10 mesi. Sono questi i lunghi tempi di recupero annunciati dalla società nel comunicato ufficiale. Ennesimo infortunio per il numero 10 dei gigliati, la cui stagione è stata condizionata dai problemi fisici.

Castrovilli carico dopo l'operazione

Il centrocampista pugliese, però, guarda avanti con ottimismo e attraverso i propri social ha voluto rassicurare i tifosi postando una foto di lui sorridente sul letto di Villa Stuart: "Operazione riuscita. E da oggi inizio già a contare i giorni che mancano al mio rientro. Del resto, non è forte chi non cade, ma chi, cadendo, ha la forza di rialzarsi. Ad maiora! #ForzaViola e grazie ancora a tutti per i messaggi di supporto".