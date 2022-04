Fiorentina, Italiano: "Udinese? Vietato sbagliare. Sogno l'Europa"

FIRENZE - "Hanno una fisicità incredibile, sono una delle squadre migliori della serie A. Stanno facendo tanti risultati positivi nell'ultimo periodo, giocano bene e domani bisogna approcciare in maniera diversa, riconoscendo le loro qualità. In casa però abbiamo sempre fatto vedere cose egregie e sfruttare il fattore campo. Dobbiamo fare di tutto per vincere". Parole di Vicenzo Italiano , tecnico della Fiorentina , alla vigilia della sfida di recupero contro l' Udinese che si disputerà allo stadio Franchi. "Davanti l' Udinese è forte, ha un gioco consolidato da tanti anni: sanno difendersi e poi ripartire, hanno tante frecce di qualità ma dobbiamo pensare a noi stessi e migliorare ciò che non è andato a Salerno. Davanti potevamo fare di più, dobbiamo essere incisivi negli ultimi metri".

Sprint finale

"Il nostro campionato è stato strepitoso, anche la semifinale di Coppa Italia è stato un traguardo. Ora, affinchè il lavoro diventi grandissimo non dobbiamo mollare e quindi c'è da spingere. I 22 punti in più dello scorso anno ci rendono orgogliosi ma abbiamo l'ultimo sprint. Argomenti fuori campo? Nel momento in cui scendi in campo, ti alleni e giochi le partite, ogni cosa che non fa parte del lavoro lo dimentichi. Sono sempre riuscito a eliminare tutto ciò che non mi fa rendere bene. Futuro? La società e il direttore sono stati chiari: terminiamo alla grande questo campionato, il tempo per programmare e parlare di futuro non mancherà".

Europa a tutti i costi

"Meritiamo l'Europa e di essere lì con le grandi. Dobbiamo rimanerci anche nelle ultime cinque. Vogliamo riuscirci e fare questo regalo che la gente vuole. Sarebbe una ciliegina fantastica. Non ho mai potuto giocare le coppe da giocatore e allenatore, è il mio sogno".