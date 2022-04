Fiorentina, Commisso e Infantino a cena insieme a Manhattan

FIRENZE - Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, e il numero 1 della Fifa, Gianni Infantino, sabato scorso hanno cenato insieme a Manhattan. Commisso, fa sapere l'ufficio stampa della società viola, ha illustrato a Infantino le sue idee e le sue valutazioni per un calcio sostenibile e trasparente. Il presidente della Fifa, da parte sua, ha ribadito i complimenti per il futuro centro sportivo del club gigliato (il Viola Park che sta sorgendo a Bagno a Ripoli) e per gli importanti investimenti fatti nel mondo del calcio da quando è arrivato a Firenze.