Fiorentina, lady Venuti: "Denuncia in arrivo per chi ha offeso sui social"

FIRENZE - Augusta Lezzi non ci sta. La fidanzata del giocatore della Fiorentina, Lorenzo Venuti, ha pubblicato suo profilo Instagram di una serie di insulti che le sono stati rivolti in privato sui social nelle scorse ore, indirizzati a lei e al suo compagno. In particolare un utente le ha inviato frasi e vocali gravemente offensivi: "Il tuo ragazzo fa schifo, è orribile. L'unica squadra in cui potrebbe giocare è il Montevarchi. Hai il fidanzato 'cancrato', speriamo muoia. E tu sei una schifosa napoletana".