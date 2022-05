Primavera, Aquilani: "Fiorentina, giocati le tue carte con l'Atalanta"

FIRENZE - "Sappiamo di aver fatto qualcosa di importante: giocare la quarta finale di seguito è un traguardo importante, manca uno step per fare qualcosa di storico". Lo ha dichiarato l'allenatore della Fiorentina Primavera, Alberto Aquilani, ai microfoni del sito ufficiale viola, in vista della finale di Coppa Italia con l'Atalanta: "Affrontiamo una squadra molto forte, strutturata per vincere. Come dico sempre le finali vanno vinte. Ma sono molto soddisfatto perché la squadra è molto cresciuta, che è poi il mio obiettivo. Il presidente ci ha dato tanto affetto, lo sentiamo vicino come Joe Barone che tiene molto al settore giovanile, forse anche più della prima squadra. Ci teniamo a dargli una gioia. L'Atalanta ormai da anni gioca per vincere. Lo affontiamo con umilità sapendo che abbiamo da giocarci le nostre carte".