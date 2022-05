Fiorentina, Italiano: "Per l''Europa sarà decisiva con la Juve"

GENOVA - Il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano a Dazn dopo la gara con la Sampdoria: "Ho poco da dire oggi, i nostri avversari sono stati bravi ad essere più svegli e veloci di noi. Hanno giocato bene, forse liberi mentalmente. Era per noi il primo match ball e lo abbiamo sprecato, non dobbiamo spreacare anche il secondo - ha dichiarato - Mi dispiace per la gente venuta a vederci, dobbiamo riprovarci tra pochi giorni. Temevo questo stadio e l'ho detto, temevo questi attaccanti, che hanno dimostrato di essere giocatori forti. La sconfitta è meritata, ci dobbiamo concentrare per l'ultima occasione che abbiamo per qualificarci a una competizione che meritiamo. I subentrati? La Samp andava più forte di noi, mi dispiace perché le motivazioni erano differenti, ma non siamo riusciti a segnare nel primo tempo. Archiviamo: ci riproveremo contro la Juventus. Ci sono squadre che hanno terminato il campionato, noi abbiamo gare che contano, in cui i punti pesano tantissimo. Era destino: giochiamo in casa, daremo il 100%", ha concluso.