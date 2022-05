Fiorentina, il Franchi un inferno anti Juve: quarantamila per l'Europa

FIRENZE - Il cammino della Fiorentina per l'Europa passa per la sfida con la Juventus all'ultima giornata. Tutta Firenze si sta mobilitando per spingere la squadra verso l'obiettivo: sono già 28.000 i biglietti venduti e il traguardo del sold out a 40.000 appare vicino. Una partita che vale tantissimo: non solo l'accesso alle competizioni europee dopo 6 anni di assenza: Italiano sfaterebbe il tabù bianconero, visto che non Juventus ha perso 5 confronti su 5: il tecnico peraltro raggiungerebbe quota 100 punti raccolti in Serie A da allenatore (è a quota 98). E poi c'è da reagire, visto che la Fiorentina viene da una scoppola, inattesa quanto inopportuna per la corsa europea, contro una Sampdoria già salva. Serve l'ultimo sforzo e la Fiorentina, che recupera Odriozola e Sottil e ritrova Amrabat, punta tutto sul Franchi che quest'anno è stato un autentico fortino, con un totale di 38 punti casalinghi. Hanno fatto meglio solo Inter e Milan, che lottano per lo scudetto.