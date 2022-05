Fiorentina, Italiano dopo la Juve: "Europa traguardo straordinario"

TORINO - Il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, è intervenuto a Sky al termine della gara con la Juventus: "Nell'ultimo mese purtroppo abbiamo fatto qualche partita non bellissima e oggi non potevamo sbagliare: è tutto l'anno che siamo in quella posizione. Complimenti a Firenze per il sostegno in tutta la partita. Per me è un traguardo straordinario: bisognava migliorare e crescere, ma era impensabile così, secondo me è stato un capolavoro e siamo tutti felici, abbiamo messo la ciliegina - ha dichiarato - Da subito si è visto che si stava costruendo qualcosa di interessante, con tanti risultati consecutivi e una squadra in crescita. Abbiamo commesso dei passi falsi nel girone di ritorno, È stato merito dei ragazzi che hanno cambiato pensiero. Al primo anno non era facile, ma siamo sempre restati attaccati al lavoro, ottenendo questo. La società, con presidente e direttore, hanno sempre detto di attendere la fine del campionato, eravamo concentrati sull'obiettivo. Ci vedremo nei prossimi giorni e pianificheremo il futuro. I matrimoni si fanno insieme, ci vedremo per crescere, migliorare, pianificare una competizione che ti porta via energie. Perderemo giocatori in scadenza e prestito, andanno sostituiti. Quest'anno lo spirito di gruppo ci ha trascinati. Dovremo sostituire qualcuno e cercheremo di non sbagliare, perché vanno inseriti in un progetto che ha portato grandi risultati. Dobbiamo cercare di migliorare per provare a imitare il percorso della Roma, lottare per un trofeo è sempre uno degli obiettivi massimi".