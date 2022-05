Fiorentina, fuori dal Franchi striscione pro Torreira

FIRENZE - "Torreira alla Fiorentina, Barone all'Arsenal". E' il testo di uno striscione firmato dal violaclub '1926' affisso dalla scorsa notte all'esterno dello stadio Franchi in merito al riscatto del centrocampista di proprietà dell'Arsenal. Negli ultimi giorni sarebbero sorte difficoltà fra la dirigenza gigliata ed il procuratore dello stesso Torreira per l'acquisto da parte della Fiorentina del suo intero cartellino, difficoltà in particolar modo legate all'ingaggio che andrebbe a percepire il calciatore.