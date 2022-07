Mandragora: "Torino, grazie di tutto. Fiorentina? Mi ha voluto fortemente"

FIRENZE - Rolando Mandragora è il colpo della Fiorentina per rinforzare il centrocampo. L' ex Torino è stato presentato in mattinata, presso la sala stampa del Museo del calcio di Coverciano. Ecco le sue prime parola da giocatore viola: " Sulla scelta ha pesato molto la volontà del mister e ovviamente della società . Fin da subito mi hanno fatto capire di volermi fortemente e questo ha inciso. Il mio ruolo? Nel 4-3-3 mi vedo nel ruolo di play davanti alla difesa , e senza dubbio è quello in cui mi sento più a mio agio. Poi è pur vero che nel calcio moderno la duttilità è fondamentale.

Mandragora: "Resto legato a Torino. A Firenze arrivo in punta di piedi: è una bella sfida e non vedo l'ora di iniziare"

"A Torino ho passato un anno molto intenso e bello, ma non ho avuto dubbi quando ho saputo della possibilità di trasferirmi a Firenze. Arrivo in una piazza calorosa e con grande storia, non vedo l'ora di iniziare e soprattutto di fare bene. Chiaramente arrivo in punta di piedi in un gruppo consolidato e che si conosce. I compagni mi hanno accolto bene, oo cercherò di mettere a disposizione le mie caratteristiche tattiche e mentali, ma lo farò in punta di piedi. Juric? L'ho sentito molte volte ma ripeto di non aver avuto dubbi nel fare la mia scelta. La Juventus? E' un'avventura che non è decollata".