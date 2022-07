Fiorentina, Nardella: "Presto appuntamento con Barone per lo Stadio"

FIRENZE - "Ci siamo sentiti con Barone stamattina, confermando a vicenda l'obiettivo di lavorare insieme per lo stadio e per la riqualificazione di tutta quell'area della città". Lo ha dichiarato il sindaco di Firenze, Dario Nardella, ai microfoni di Controradio: "Ora la squadra ed il gruppo dirigente saranno impegnati a Moena per il consueto ritiro estivo che la società organizza sulle Dolomiti però appena avremo una data, quando Barone tornerà a Firenze, organizzeremo un incontro più approfondito per definire tutti i particolari che riguardano il progetto dello stadio e soprattutto il percorso che ci porterà fino alla realizzazione di quest'opera. Il Franchi restaurato è un'opera che non riguarda solo i tifosi e gli sportivi ma in realtà tutta la città e la grande Firenze, stiamo parlando di infrastrutture che hanno un impatto su tutta l'area metropolitana Sono molto contento di questo passo in avanti con la Fiorentina, non ho mai dubitato della potenzialità della nostra collaborazione, ho sempre spinto su questo aspetto della cooperazione perché solo lavorando insieme possiamo ottenere grandi risultati", ha concluso Nardella.