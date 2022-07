Fiorentina, 7 gol al Real Vicenza: Jovic ne fa 4

MOENA - La Fiorentina di Vincenzo Italiano ha battuto 7-0 il Real Vicenza alla prima amichevole della stagione. Esordio con gol per il nuovo attaccante dei Viola, Luka Jovic, (poker) e il giovane Niccolò Pierozzi. La Fiorentina si è schierata dall'inizio con il solito 4-3-3. Il vantaggio della Viola è arrivato sul finire del primo tempo al 41' con il tap in vincente di Nico Gonzalez, dopo la traversa di Biraghi su punizione. Al 43' arriva il raddoppio a firma del giovane Pierozzi, bravo a spedire in rete una respinta del portiere su cross di Biraghi. Nel secondo tempo Italiano mette in campo undici volti nuovi tina, compresi i nuovi arrivati Gollini e Jovic. Ed è proprio l'attaccante serbo a procurarsi il fallo da rigore che poi trasformerà spiazzando il portiere. Primo gol in maglia viola per l'ex Eintracht Frankfurt e Real Madrid. Al 13' la Fiorentina serve il poker con il destro preciso di Ikone. Al 26' Jovic ecco la doppietta personale su perfetto assist di tacco di Ikone. Ispiratissimo il serbo che al 33' segna un altro gol, stavolta colpo di testa vincente su cross di Terzic. Non finisce qui perchè al 38' è poker per Jovic: perfetto il cross di Venuti. Non poteva esserci esordio migliore per Jovic, acclamato dalla tifoseria viola che ne sta facendo già un beniamino della piazza.