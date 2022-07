Fiorentina, Castrovilli punta il rientro: "Che bello essere a Moena"

FIRENZE - Gaetano Castrovilli è nel ritiro di Moena assieme alla Fiorentina: il centrocampista è alle prese con allenamenti differenziati per recuperare dopo l'operazione, avvenuta lo scorso 21 aprile. E, con un post sul proprio profilo Facebook, Castrovilli ha raccontato questi giorni di ritiro. "E' iniziato il ritiro di Moena! Che bello essere qui con i compagni, lo staff e soprattutto con tantissimi tifosi intorno. Il recupero procede bene, anche gli ultimi controlli medici lo confermano: ora qui lavoro giorno dopo giorno affinando le esercitazioni con lo staff. Miglioro quotidianamente, mi sento bene. Anche se so che ci vuole pazienza, essere insieme a tutti qui in ritiro mi fa assaporare il recupero ancora di più".