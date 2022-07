Fiorentina, Jovic si presenta: "Sono qui grazie a Vlahovic"

FIRENZE - "Dusan Vlahovic ha fatto benissimo in Italia e cercherò di fare altrettanto. In Nazionale siamo compagni di squadra, in campionato invece avversari. Vedremo come andrà. Se ho parlato con lui? Non dopo la firma, ma ci siamo visti diverse volte in Nazionale e mi ha sempre parlato bene del club nonché dei tifosi. Questo ha inciso nella mia scelta". Lo ha detto il nuovo attaccante della Fiorentina, Luka Jovic, presentato oggi a Moena dopo l'allenamento mattutino della squadra. "Sono molto contento di vestire la maglia della Fiorentina. Molti giocatori dei balcani sono venuti a giocare qui con un ruolo importante - ha proseguito -, questo mi ha dato una spinta per accettare la proposta del club viola. Io sono pronto a fare tutto il lavoro che Italiano mi chiederà, sperando di rispondere positivamente alle sue aspettative".