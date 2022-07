Fiorentina, 4 gol di Cabral. Doppiette Jovic e Nico Gonzalez

MOENA - Triangolare a Moena per la Fiorentina, che ha battuto 7-0 l'Olginatese e 6-0 la Sanvitese. In luce, nella prima amichevole da 45', Cabral, autore di 4 reti, mentre nella seconda si sono messi in evidenza Jovic e Nico Gonzalez, autori di due reti a testa.