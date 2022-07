Fiorentina, Dodò: "Il massimo per far felici tutti i tifosi"

FIORENTINA - Con l'ufficialità dell'arrivo di Dodò , la Fiorentina ha il suo nuovo terzino destro. L'ex Shakhatar Donetsk ha firmato il nuovo contratto con il club viola dopo aver svolto le visite mediche a Villa Stuart a Roma . Poi il trasferimento a Moena per raccogliere i primi abbracci di compagni e tifosi. Un innesto importante quello di Dodò per la fascia destra viola. Nelle intenzioni di Vincenzo Italiano, Dodò potrà garantire grande corsa e qualità nella costruzione della manovra offensiva della squadra.

"Spero di fare un anno meraviglioso qui"

Ecco le prime parole di Dodò da nuovo giocatore della Fiorentina rilasciate ai canali ufficiali del club viola: "Sono molto contento di essere alla Fiorentina e spero di fare un anno meraviglioso. Vengo da una situazione difficile in Ucraina ma darò il massimo per accontentare tutti i tifosi. Grazie Fiorentina per questa opportunità. Forza Viola“.