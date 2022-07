La Fiorentina batte un altro colpo: poker alla Triestina nel test di Moena

MOENA - La Fiorentina di Vincenzo Italiano bissa il successo di ieri contro il Trento, superando un'altra squadra di serie C: la Triestina. A Moena i viola si sono imposti (4-0) per via delle reti di Biraghi, Amrabat (rigore), Saponara e Bonaventura (rigore) nel primo tempo. Nella ripresa partono ancora forte i viola, con l'estremo difensore della Triestina Mastrantonio costretto agli straordinari su Jovic in due circostanze. La Fiorentina continua a macinare occasioni e a rendersi pericolosa ma ancora una volta Mastrantonio sbarra la strada. A Moena i viola battono la Triestina 4-0.