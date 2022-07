Stop Fiorentina, il Galatasaray vince 2-1: non basta Sottil

SALISBURGO - La Fiorentina di Italiano, trasferitasi da Innsbruck a Salisburgo , perde di misura 1-2 contro il Galatasaray di Okan . Con Benassi schierato terzino destro, mister Italiano ha completato il pacchetto difensivo con Quarta e Igor e Biraghi a sinistra. Ai lati di Amrabat ecco Bonaventura e Maleh . In avanti Cabral , con a supporto Nico Gonzalez e Sottil .

La partita

La Fiorentina va in svantaggio al 7'con il gol del Galatasaray firmato da Akturkoglu che approfitta di un errore grossolano di Martinez Quarta. Dopo un'interruzione al 39' per lancio di fumogeni al 43' i turchi raddoppiano con Akbaba. Nel secondo tempo al 71' prova a riaprire il match Sottil con un diagonale al volo sul cross di Benassi ma non basta.

Le formazioni

FIORENTINA: Terracciano, Biraghi, Igor, Martinez Quarta, Benassi, Amrabat, Maleh, Bonaventura, Sottil, Gonzalez, Cabral. A disposizione: Rosati, Cerofolini, Gollini, Milenkovic, Jovic, Saponara, Ikonè, Terzic, Venuti, Zurkowski, Duncan, Mandragora, Favasuli, Bianco, Nastasic, Kouamè. All.Italiano