Fiorentina, Maleh: "Prima volta in Europa per me, che emozione"

FIRENZE - "Dobbiamo farci trovare pronti e qualsiasi squadra arriverà dal sorteggio, sarà uguale. Per me e per tanti ragazzi sarà la prima volta in Europa, sarà una bella emozione. Chi ci ha già giocato ci darà una mano per arrivare pronti e cercare di passare il turno". Così ha parlato Youssef Maleh, centrocampista della Fiorentina, ai canali ufficiali del club viola. "Abbiamo fatto comunque una buona gara, abbiamo iniziato un po' lenti e ci siamo fatti sorprendere sul loro primo gol. Al di là del risultato, queste amichevoli ci servono per mettere minuti nelle gambe. Il Galatasaray ha anche iniziato la prima stagione, ha fatto giù più minuti".