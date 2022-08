Fiorentina con la vincente di Twente-Cukaricki nel playoff di Conference League

NYON (SVIZZERA) - La vincente di Twente-Cukaricki sfiderà la Fiorentina il 18 e il 25 agosto (andata e ritorno) per il playoff di Conference League, di cui è campione in carica la Roma. A Nyon i sorteggi hanno detto questo, ora la squadra di Italiano conosce la coppia di nomi sul cammino dei viola. La prima gara, quella del 18 agosto, si disputerà al Franchi, la seconda (25/08) sarà in trasferta. Invece, il confronto tra gli olandesi e i serbi andrà in scena il 4 e l'11 agosto. Se la Viola passerà il turno, accederà alla fase a gironi, in programma da settembre e i cui sorteggi sono previsti per il 26 agosto.