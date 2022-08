Fiorentina, Commisso ai giocatori: "Le prime due giornate sono importantissime"

FIRENZE - È un Rocco Commisso carico quello che ha parlato ai giocatori della sua Fiorentina in vista del debutto in Serie A contro la neopromossa Cremonese. La stessa società gigliata ha pubblicato, sul profilo ufficiale Instagram, un video con il discorso del presidente italo-americano a giocatori e staff: " Un mese fa non sapevo neanche se sarei potuto venire a Firenze e invece ce l’ho fatta ad essere qui accanto a voi", rivela Commisso alla sua squadra e a Vincenzo Italiano. "Sono fortunato perché quando lascio l’America ho ragazzi che mi guardano la Mediacom. Quando sono stato lontano da Firenze ho avuto dirigenti che hanno guardato la Fiorentina per me e voglio ringraziarli tutti", afferma il presidente viola che tornerà allo stadio Franchi dopo più di otto mesi.