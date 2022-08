FIRENZE - Antonio Rosati intraprende una nuova avventura indossando sempre gli stessi colori della Fiorentina. L'ormai ex portiere classe '83 entra a far parte dello staff di mister Vincenzo Italiano. Rosati lavorerà al fianco di Angelo Porracchio come vice preparatore atletico dei portieri. Il club viola lo ha comunicato con una nota ufficiale pubblicata sui propri canali social.