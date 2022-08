Conference League, Fiorentina-Twente 2-1: esordio ok per Italiano

FIRENZE - Ottima prestazione da parte della Fiorentina , che batte il Twente e vince così all'andata dei playoff di Conference League . Allo Stadio Artemio Franchi la squadra di Italiano vince per 2-1 dopo un dominio totale nel primo tempo, con le reti di Gonzalez e Cabral . Nella ripresa gli olandesi provano a reagire trovando il gol ma la Fiorentina regge e ottiene così un ottimo vantaggio in vista del ritorno in Olanda in programma la prossima settimana, il 25 agosto.

Gonzalez e Cabral: Fiorentina subito avanti

Un doppio confronto che vale una stagione per la Fiorentina, che allo Stadio Artemio Franchi debutta nell'andata dei playoff di Conference League contro il Twente. La viola, reduce dal successo al debutto in campionato contro la Cremonese, punta a conquistare un posto nella fase a gironi della terza competizione Uefa. Italiano per una sfida così delicata si affida a Cabral supportato da Nico Gonzalez e Sottil. Partenza incredibile per la Fiorentina che sblocca la gara già al 2': ottima intesa tra Sottil e Biraghi, cross morbido in area dove Nico Gonzalez stacca e di testa fa 1-0. La viola si carica e motivata dall'ottima partenza e dall'entusiasmo dei tifosi inizia a dominare, chiudendo il Twente nella sua metà campo. Al 15' Biraghi prova nuovamente un cross, stavolta ci prova di testa Cabral ma la palla finisce fuori. Prosegue senza sosta il pressing dei padroni di casa, con gli avversari che non riescono mai a reagire. C'è solo la Fiorentina in campo, che al 31' trova anche il raddoppio con lo scatto incredibile sulla fascia di Sottil che serve in area Cabral in scivolata. Il numero 9 viola si scatena e al 35' e 37' prova due tiri dal limite, sfiorando di poco la porta. La reazione del Twente arriva al 40', con un pericoloso calcio di punizione di Vlap che spaventa la Fiorentina ma che finisce comunque sul fondo. Nel finale ancora Cabral che sfiora il tris ma Unnerstall salva con una presa bassa. Si chiude così il primo tempo, con la squadra di Italiano in vantaggio di due gol e in totale dominio della partita.

Cerny spaventa la Fiorentina

La Fiorentina di Italiano riparte senza cambi e, dopo aver dominato il primo tempo, stavolta è costretta a subire l'offensiva del Twente che vuole riaprire la partita. Tra falli e le squadre molto bloccate, incapaci di creare occasioni pericolose, il gioco è molto spezzettato ma, una svolta arriva al 65' con il Twente che accorcia le distanze. Parte Cerny, Biraghi non interviene e l'esterno riesce a calciare battendo Terracciano. Proteste da parte dei viola per una possibile posizione di fuorigioco, ne discutono anche Italiano e Jans (tecnico del Twente) con il tecnico viola non convinto dalla decisione dell'arbitro. Nel finale gli olandesi provano a sfondare ma la Fiorentina gestisce il pallone e fa scorrere i minuti, mantenendo il vantaggio e conquistando una vittoria importantissima in ottica ritorno, in programma in Olanda tra una settimana.