Italiano: "Fiorentina poco lucida e troppo frenetica"

EMPOLI - Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha parlato dopo la gara con l'Empoli a Dazn: "Per vincere abbiamo fatto di tutto, attaccando nel primo tempo e provandoci nel secondo. Abbiamo cambiato molto, sono contento e mi dispiace per la seconda volta in superiorità non siamo riusciti a segnare - ha dichiarato - Nel primo tempo dovevamo essere più lucidi e meno frenetici, avevamo tutto lo spazio che volevamo. E' stata un'ottima prestazione, avevamo 9 giocatori differenti rispetto all'ultima partita e hanno dimostrato di poter fare una grande prestazione. Abbiamo giocatori di livello. Chi è fenomenale può esser riproosto, tutti hanno poi la possibiità di mettersi in luce. Oggi ha giocato Ikonè che deve solo sbloccarsi per diventare velenoso. Il rigore? Arbitraggio indiscutibile, è rigore ma prima c'è stato un tocco di mano, giusto così. Il gesto di Jovic? E' un fantastico ragazzo, si è arrabbiato perché non è riuscito a segnare. Ha grande qualità e oggi era nella morsa di difensori svegli che non gli hanno dato modo di mettersi in evidenza".