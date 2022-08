Fiorentina, la terza maglia è un omaggio al salone dei Gigli

FIRENZE - Nel giorno del suo 96esimo compleanno, con un video postato sul profilo Twitter ufficiale, la Fiorentina ha presentato la terza maglia, realizzata dallo sponsor tecnico Kappa. Nel dettaglio, la maglia è blu con inserti in oro (sui bordi delle maniche e a fine divisa) in omaggio a uno dei luoghi simbolo di Firenze: il salone dei Gigli. Sul petto, ovviamente c'è il nuovo logo, anch'esso in oro. Insomma, un kit molto elegante per una squadra che in questa stagione sarà impegnata anche in Conference League.