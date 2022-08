FIRENZE - Dopo le gare di Serie A di ieri, sono arrivate le decisione del Giudice Sportivo. In particolare, per quanto riguarda la Fiorentina, al club viola è stata commincata una multa di 15mila euro "per avere suoi sostenitori, prima della gara e nel corso della stessa, intonato ripetutamente cori insultanti di matrice territoriale, nonché cori oltraggiosi di matrice religiosa, percepiti da tutti i collaboratori della Procura federale posizionati nelle varie parti dell'impianto".