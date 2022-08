Fiorentina, Italiano: "Udinese squadra fisica, non sarà facile"

FIRENZE - Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano è intervenuto ai canali ufficiali del club viola in vista della gara con l'Udinese: "Le gare che abbiamo giocato non sono poche. Abbiamo tenuto l'attenzione alta e abbiamo risposto bene, facendo ottime partite, superando il play off e facendo una prestazione ottima con il Napoli. Sta andando tutto come desideravamo, i ragazzi rispondono presente - ha dichiarato Italiano - Ogni partita ha insidie, le squadre provano ad imporre il proprio calcio, non ci sono partite facili e dobbiamo interpretare ogni gara come una finale. Non sarà facile con l'Udinese, abbiamo speso energie e ci sono ancora da fare dei recuperi. Affrontiamo una squadra che fa della fisicità il suo punto di forza, ci metterà in difficoltà e cercheremo di rispondere al meglio, con un atteggiamento battagliero. In questi anni l'Udinese ha dimostrato di avere qualità in ogni reparto. Avranno entusiasmo, arrivano da una vittoria. La prima difficoltà è recuperare al meglio, conterà tanto l'aspetto mentale con quello fisico. Bisogna ottimizzare i tempi che abbiamo, ogni gara lascia qualcosa in eredità. Il tifo del Franchi con il Napoli? Prima della gara avevo fatto un appello, penso che sia stata una bellissima serata, grazie ancora. Ci toglieremo delle soddisfazioni", ha concluso il tecnico della Fiorentina.