Lite con Spalletti: identificati i due tifosi della Fiorentina

FIRENZE - Sono stati identificati, dalla polizia di Firenze, i due tifosi della Fiorentina protagonisti della 'lite' con Luciano Spalletti domenica sera al Franchi. Uno ha avuto un battibecco con l'allenatore del Napoli mentre l'altro ha tirato una bottiglietta all'indirizzo del tecnico. Per quest'ultimo scatterà una denuncia per lancio di oggetti a cui seguirà un daspo. Per l'altro tifoso, invece, dovrebbe scattare il daspo. Inoltre, la polizia ha invece già denunciato un tifoso napoletano che, ai controlli all'ingresso del Franchi, è stato trovato in possesso di un coltellino e un fumogeno.