Fiorentina, ufficiale la lista per la Conference: out Castrovilli e Benassi

FIRENZE - La Fiorentina ha comunicato alla Uefa la lista dei 25 calciatori che potranno prendere parte alla fase a gironi di Conference League. Nell'elenco dei giocatori utilizzabili dal tecnico viola Vincenzo Italiano per le prime sei partite della terza competizione continentale per club, non sono stati inseriti Gaetano Castrovilli, ancora alle prese con il grave infortunio al ginocchio rimediato lo scorso aprile, e Marco Benassi, rientrato quest'anno alla base dopo il prestito all'Empoli.