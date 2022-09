Fiorentina, Italiano verso il Bologna: "Gonzalez è out"

FIRENZE - L'allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano, è intervenuto in conferenza stampa in vista del prossimo impegno di campionato contro il Bologna: "Se non riusciamo a ottenere i tre punti dopo belle prestazioni vuol dire che dobbiamo tutti cercare di dare di più, bisogna reagire. Manchiamo in fase realizzativa e non è una questione solo di attacco ma di squadra. Nell'ultima gar difensori e centrocampisti si sono trovati in condizione di segnare - ha dichiarato - Proseguendo con queste prestazioni deve cambiare per forza, bisogna dare di più in quella zona di campo. Bisogna continuare con il livello delle prestazioni che hanno messo in difficoltà Juve e Napoli. Col Riga siamo stati poco qualitativi, ma non dobbiamo abbatterci. Ci sono molte gare ravvicinate e bisogna recuperare in fretta. Domani cercheremo di proporre l'undici più in forma cercando di dare continuità di prestazione. Gonzalez è out, poi vediamo se all'ultimo qualcuno non ci sarà, ma credo che tutti siano a disposizione. La vittoria di Bologna fu una giornata bellissima, non vincevamo in trasferta da un po'. Le motivazioni contano, allora ne avevamo tante. Le abbiamo sempre e domani dobbiamo reagire a qualche risultato negativo sapendo che ogni gara ha delle insidie".