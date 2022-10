Fantacalcio Fiorentina, Italiano in ansia per Igor dopo la Conference

EDIMBURGO - Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina ha commentato così il successo esterno in Conference League contro gli Hearts of Midlothian: "Siamo contenti di aver vinto una partita da approcciare in maniera feroce, siamo stati bravi e la seconda rete ha indirizzato la partita - ha dichiarato - Anche dopo l'espulsione siamo stati bravi ad amministrare. Ci eravamo preparati così: dovevamo andare forte fin dall'inizio. Abbiamo ricercato più lo spazio dietro la linea difensiva. Kouame? Sono contento per lui, ha atteggiamento e spirito di squadra importanti, si mette a disposizione. Ha fatto un gol che alla vigilia avevamo preparato". Qualche preoccuoazione in difesa, dove in vista del prossimo impegno di campionato ci sarà da fare qualche valutazione: "Igor? Ha sentito indurire dietro, spero di averlo fermato in tempo. Tutti sono entrati concentrati. con voglia di vincere, sapevamo di giocarci tanti. Jovic? Conferma i 20 minuti di Bergamo e oggi ha confermato una crescita, mi auguro che per lui sia un toccasana e un nuovo inizio. Sono contento della conferma, deve tornare a sorridere: mi auguro che di qui in avanti sia un crescendo, abbiamo bisogno di lui". Tornando alla Conference Italiano ammette che "un risultato negativo poteva compromettere tutto, eravamo obbligati a una prestazione come questa. Abbiamo giocato con qualità, giocate come quelle che Kouame e Jovic hanno nelle corde ci permettono di creare problemi alle difese. Fino ad ora era mancato, spero che questa vittoria ci lasci tanto: i ragazzi stasera sono stati maturi. Mandragora? Ha capacità di giocare in più ruoli. Anche Terzic che ha giocato a destra. Questa partita deve darci forza, da domani dobbiamo pensare alla prossima con la Lazio e spero che questa vittoria ci lasci tantissimo".