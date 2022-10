Fantacalcio Fiorentina, Italiano ha deciso: "Il rigorista è lui"

FIRENZE - La Fiorentina passeggia sugli Hearts al Franchi. Jovic e compagni rifilano un sonoro 5-1 agli scozzesi nella quarta giornata di Conference League . Al termine del match è intervenuto in conferenza stampa il tecnico viola, Vincenzo Italiano. Ecco le sue parole: "Una bella serata che ci è servita per il morale. Abbiamo giocato d'orgoglio, approcciando in maniera feroce e riuscendo a segnare subito. Finalmente abbiamo ritrovato quel cinismo, quella concretezza che ti fa vincere le partite. Abbiamo anche gestito bene la gara, portando a casa una bella vittoria e tre punti troppo importanti". Continua Italiano : "Abbiamo concesso tre tiri: un palo, un gol e un quasi gol a centrocampo. Serve continuità di prestazioni e risultati, una sola partita non basta per farti dire certe cose. Dobbiamo iniziare ad essere costanti nel nostro percorso, c'è da iniziare già a Lecce. Sarà una gara difficile, una partita da preparare bene in pochi giorni. In campionato dobbiamo recuperare".

Rigorista Fiorentina, Italiano non ha dubbi

"Se togliete 4-5 giocatori importanti è certo che ogni squadra vada in difficoltà. Sono contento per Nico, torniamo ad avere tutti a disposizione. Adesso va riportato in condizione. In questo momento il rigorista è lui ed è giusto continuare su questa gerarchia. Abbiamo sbagliato troppi rigori e non va bene. Tira lui perchè ad ora è freddo e non si fa condizionare. Terzic, Milenkovic e Jovic? Hanno fatto tutti e tre bene. Luka ha segnato su corner ed è un bene tornare a segnare su palla inattiva. Ringrazio Terzic per la disponibilità per aver ricoperto una zona di campo non sua. Milenkovic ha bisogno di ritrovare ritmo e condizione".

Fiorentina, Italiano su Cabral

"Siamo in tanti, in avanti dobbiamo cercare soluzioni cercando di premiare chi in questo momento può dare concretezza in termini di gol. Nessuno è abbandonato, non lo è mai. Stasera Cabral è subentrato. Si va avanti cercando di non abbandonare neanche mezzo giocatore sul percorso".