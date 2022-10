Italiano avvisa la Fiorentina: "Il Lecce va forte, vi spiego il perchè"

FIRENZE - Dopo il successo in Conference, la Fiorentina si prepara a ripartire in campionato dove troverà sulla sua strada la trasferta al Via del Mare di Lecce. Alla vigilia del match ha parlato il tecnico viola, Vincenzo Italiano ai canali ufficiali del club. Ripartire dalla notte europea il messaggio: "Credo tanto perché ci serviva, dobbiamo cercare di sfruttare tutto quello che ci lascia in termini di situazioni positivi. Mi auguro che i ragazzi riescano a reagire anche in campionato così come hanno fatto in Conference con la doppia vittoria contro gli Hearts. Cerchiamo di correre in campionato perché siamo in ritardo e ci servono punti". Serve cambiare rotta in Serie A, con Italiano che aggiunge: "Alzare il ritmo e la qualità. Capire bene il momento, quello di iniziare ad essere più attenti e di fare risultato. Approcciare, sviluppare e finire bene le partite. Dobbiamo avere il furore che serve a tutte le squadre, soprattutto a quelle che giocano lontano dalle mura amiche. In trasferta spesso non riusciamo ad essere noi stessi".