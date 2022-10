Fantacalcio Fiorentina, Italiano sull'infortunio di Jovic

LECCE - L'allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano, analizza così il pareggio esterno con il Lecce: "Abbiamo iniziato male, brutto il primo tempo, e abbiamo dovuto rimediare al gol. Siamo cresciuti nella ripresa, calciando molto in porta, e potevamo portare a casa la vittoria con un pizzico di concretezza in più - ha dichiarato - In campionato siamo in ritardo, abbiamo 5 punti in meno rispetto alla scorsa stagione a questo punto del campionato. Potevamo sfruttare meglio alcune occasioni, ma paghiamo il doppio impegno con poco tempo per allenarci tra una partita e l'altra. La reazione della ripresa è anche figlia del terreno da recuperare in classifica". Infine, spazio ai singoli e alla prossima avversaria, l'Inter: "Kouame? Contento per lui. Aveva fin dal ritiro la convinzione di voler far ricredere qualcuno per rimanere qui. Fa l'esterno, fa la punta, corre e attacca gli spazi: ci sta ripagando con prestazioni straordinarie. E ha dimostrato di poter giocare anche come prima punta. Jovic? Ha sentito un problemino al bicipite: ha preferito fermarsi per non peggiorare la situazione. Inter? Abbiamo una settimana senza impegni europei, possiamo preparare la gara con qualche allenamento in più e lavorare sui dettagli per affrontare una squadra forte che ha ripreso la sua marcia, arriverà in fiducia, ma in casa dobbiamo dare filo da torcere a una delle squadre più forti del campionato".